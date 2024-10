El brasileño se expresó a través de sus redes sociales y envió un mensaje desafiante luego de no ganar el Balón de Oro 2024.

El ganador del Balón de Oro 2024 fue Rodri Hernández, futbolista del Manchester City. Este lunes 28 de octubre fue un día de mucha polémica desde temprano, cuando se supo que ni Vinícius Jr ni ningún miembro del Real Madrid viajaría a París porque el brasileño se enteró que no obtendría el galardón.

Después de varias horas de ceremonia, en la que finalmente le entregaron el premio a Rodri Hernández, algunos protagonistas como Eduardo Camavinga, compañero de Vinícius Jr, o el Flamengo, equipo donde surgió el extremo del Real Madrid, salieron a apoyar públicamente al brasileño.

Finalmente, Vinícius Jr se expresó en redes sociales una vez concluida la gala del Balón de Oro 2024. “Lo haré 10 veces si es necesario. Ellos no están preparados”, escribió el brasileño en su cuenta de X (ex Twitter), aunque no se entiende del todo a qué se refiere o a quién apunta el delantero del Real Madrid.

Es la primera vez que el brasileño se expresa sobre este tema, pero difícilmente sea la última. Lo más probable es que Vinícius Jr vuelva a referirse acerca del Balón de Oro 2024 en los próximos días, o que tanto sus compañeros o el propio Real Madrid se expresen.

¿Por qué Vinícius Jr no ganó el Balón de Oro 2024?

Para definir al ganador del Balón de Oro 2024 votan 100 periodistas internaciones y, si bien los criterios son subjetivos, lo que se tiene en cuenta son las actuaciones individuales, el estado de forma del futbolista durante la temporada y también una cuestión que se tiene en cuenta es la imagen del jugador en público.

En lo que no se destacó Vinícius Jr fue con su selección. El del Real Madrid no brilló en absoluto con Brasil en la Copa América 2024, mientras que Rodri sí fue uno de los jugadores más importantes de España en la obtención de la Eurocopa 2024.

Es posible que su rendimiento en la selección haya desempatado la cuestión, considerando que a nivel clubes los dos jugadores tuvieron muy buenas temporadas. De todas maneras, Vinícius Jr seguramente esté muy considerado en las próximas ceremonias del Balón de Oro.