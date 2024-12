El anuncio de la pareja de pilotos de Red Bull para la temporada 2025 de la Fórmula 1 parece inminente. Checo Pérez ha dicho en numerosas ocasiones que él tiene contrato con la escudería austríaca. Sin embargo, la información trascendida indica que el equipo habría decidido no continuar con el mexicano.

No obstante, si eso ocurre, Red Bull no saldría ileso y sufriría consecuencias económicas. Como Checo Pérez aún tiene un contrato vigente con la escudería liderada por Christian Horner, si el equipo austríaco decide despedir al tapatío deberá compensarlo con millones de dólares.

ver también Atento, México: confirman el futuro de Checo Pérez tras la reunión de Red Bull

De acuerdo a Nico Rosberg, ex campeón de la Fórmula 1 en 2016 con Mercedes, Red Bull le tendría que pagar aproximadamente 16 millones de euros a Checo Pérez como indemnización en caso de despedirlo. “Como mínimo Sergio Pérez quiere su dinero, así que no se va a ir tan fácilmente y creo que hay un poco de discusiones de abogados en este momento”, dijo el ex piloto en Sky Sports.

Publicidad

Publicidad

“Sergio Pérez ha sido uno de los misterios de los últimos tiempos, cómo puede perder tan extremadamente su forma“, agregó Nico Rosberg en relación al pésimo año que tuvo el tapatío en la Fórmula 1. Ante tantos rumores, la pregunta que surge es finalmente cuándo anunciará Red Bull su pareja de pilotos para 2025.

¿Cuándo anunciaría Red Bull su pareja de pilotos para la Fórmula 1 en 2025?

La última carrera de Checo Pérez en Red Bull habría sido en Abu Dhabi (IMAGO)

Todo indica que el anuncio de Red Bull sería esta semana. Este lunes se reunieron los principales directivos de la escudería para analizar lo que sucedió y el futuro en 2025. Según Helmut Marko, asesor del equipo, allí definirían cuál sería la pareja de pilotos.

Publicidad

Publicidad

“Esperaremos al test de Yuki para hacer un anuncio”, dijo Helmut Marko luego del Gran Premio de Abu Dhabi. El asesor se refiere a los test postemporada que hizo este martes Yuki Tsunoda arriba del RB20 por primera vez y, por lo tanto, a partir de este miércoles en adelante ya podría darse el anuncio de Red Bull.

Se especula con que el reemplazante de Checo Pérez sería Liam Lawson, de acuerdo a la información de Motorsport Italia. Sin confirmación oficial, ahora solo queda esperar por el anuncio oficial de Red Bull que significaría la salida del mexicano de la Fórmula 1.