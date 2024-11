LaLiga de España sigue su rumbo y este fin de semana se disputará la Jornada 15 del torneo. En este sentido, el Barcelona recibe este sábado 30 de noviembre a UD Las Palmas con la intención de cortar su racha negativa de dos partidos sin sumar triunfos.

El Barcelona es el líder de LaLiga con 35 puntos en 15 jornadas, aunque viene de empatar 2-2 con Celta de Vigo en la última fecha. Por este motivo, el equipo de Hansi Flick se quiere recuperar y volver a la senda victoriosa en el juego de este sábado ante Las Palmas.

En el partido contra Celta de Vigo el Barcelona no pudo contar con su máxima estrella, Lamine Yamal. El conjunto culé no pudo ganar hasta el momento sin el joven en LaLiga y su ausencia se nota cada vez que no está.

¿Por qué no juega Lamine Yamal en Barcelona vs. UD Las Palmas por LaLiga de España?

Lamine Yamal no es que no juega con el Barcelona sino que el joven está sentado en la banca. Después de perderse los últimos dos juegos del equipo culé por LaLiga, ante la Real Sociedad y Celta de Vigo, la estrella regresa este sábado a la convocatoria.

Considerando que el rival de enfrente es uno de los peores de LaLiga, ya que Las Palmas está 16° con 13 unidades, Hansi Flick puede ser cauto con Lamine Yamal y no es necesario que sea titular. Por lo tanto, el joven de 17 años seguro tendrá minutos en la segunda mitad.

