Ana Gabriela Guevara está siendo una de las personalidades más criticadas en México durante los Juegos Olímpicos de París 2024. La exatleta ocupa actualmente el cargo de directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), organismo dedicado involucrar a personas de todas las edades a la actividad deportiva. Sin embargo, hay un gran descontento por cómo se está desempeñando en ese rol.

Puntualmente, a Guevara se le critica la falta de apoyo que tuvieron los atletas mexicanos en su preparación para los Juegos Olímpicos y su ausentismo en las participaciones de los deportistas nacionales en París 2024. De hecho, no fue hasta este jueves se la vio a la directora de la Conade por primera vez apoyando presencialmente en una de las disciplinas, más precisamente en Tiro con Arco.

La funcionaria observó la eliminación de Ana Paula Vázquez y la tiradora mexicana no pudo ocultar su sorpresa al enterarse que Guevara había estado presente. “¿Estaba aquí? O sea, siento que es el deber, siento que los presidentes, y dirigentes tienen que vernos. Imagínate estar compitiendo y que no te vean. Es el deber ser, es su trabajo“, sentenció luego de su derrota.

Ana Paula Vázquez quedó eliminada quedó eliminada en individual en los 32avos de final

María José Alcalá también cargó contra Ana Guevara

La presidente del Comité Olímpico Mexicano no se guardó nada y fue muy crítica contra la directora de la Conade por su polémica frase “ya tenemos menos cuatro medallas”.

Alcalá fue frontal y sostuvo en diálogo con la prensa: “Cuando tu señalas cosas innecesarias o señalas a los atletas de que se perdieron tantas medallas, no puedes perder lo que tú no construiste, tú no construiste para que ellos llegaran con mucha más facilidad a París”.

