Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya están en marcha y todas las miradas están puestas en cuántas medallas puede acumular cada país en las distintas disciplinas. No obstante, un polémico debate puso en el ojo de la tormenta a una famosísima marca de indumentaria deportiva y corrió el foco de lo deportivo por un instante.

Se trata de Nike. La marca de la ‘pipeta’ dio a conocer los uniformes que utilizarían las delegaciones femeninas en las pruebas de Atletismo y hubo fuertes quejas tanto de los fanáticos como de las propias deportistas que serán parte de París 2024 por considerar que el diseño de dichas prendas es inapropiado.

Una de las que alzó la voz fue Abigail Irozuru, representante de Gran Bretaña en en Salto en Largo. Más precisamente, la inglesa llamó a la reflexión y manifestó: “¿Se consultó a alguna atleta femenina sobre este uniforme del equipo?”. Ahora bien, quien se mostró más indignada fue Lauren Fleshman, atleta estadounidense retirada de los 5000 metros llanos, en diálogo con Wall Street Journal.

El posteo de Fleshman contra los uniformes de Nike

“La cantidad de atención que se requiere hacia tu pubis para llevar algo así y en un escenario mundial, cuando estás tratando de estar despreocupada y libre para superar tus límites y no estar preocupada por cada movimiento de tu cuerpo. Es sinceramente una falta de respeto“, fueron las palabras de Fleshman. Además, hizo un posteo en Instagram en el que agregó la frase “patriarcado 2024”. No obstante, Nike no se quedó callado y emitió un comunicado para defenderse de las acusaciones.

El comunicado de Nike tras las críticas por los uniformes femeninos

La reconocida marca se pronunció tras la polémica y dejó en claro que los uniformes “se iniciaron a partir de la voz de los atletas, obsesionándose con cada detalle para ofrecer opciones que satisficieran los deseos de elección, comodidad y rendimiento”. En la misma línea, sostiene que hay “casi 50 piezas para elegir en el atletismo masculino y femenino” y que “los atletas pueden elegir sus uniformes a gusto, aquellos que satisfagan su estilo y preferencia personal sin tener que sacrificar su comodidad durante los Juegos”.

