Un insólito episodio se vivió durante la jornada de este lunes en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Giacomo Perini, remero italiano, fue despojado de la medalla de bronce que había obtenido en la final de scull individual PR1 por haber llevado su teléfono móvil en su embarcación durante la competencia.

ver también ¡Llegó la primera dorada! Gloria Zarza ganó la prueba de impulso de bala F54 en los Juegos Paralímpicos París 2024

Minutos después de finalizada la prueba, World Rowing, organismo que rige el remo a nivel mundial, anunció la descalificación del europeo. “En la final de la prueba individual de PR1, el atleta italiano fue encontrado usando equipos de comunicación durante la carrera, en violación de la regla 28 y el apéndice R2″, consignó la entidad.

10.09.2023 BelgradeSerbia World rowing championships PR1 men s single sculls final Giacomo Perini Italy :

No obstante, Perini alegó que se trató de un descuido y que no violó las reglas, ya que no usó su móvil para comunicarse durante la regata. Al respecto, en diálogo con Ansa, comentó: “Nunca usé el móvil en el bote. Se lo di al jurado para que vieran que la última llamada era de la noche anterior, con mi psicólogo”

“Las reglas no dicen que no puedes tener tu celular, sino que no puedes comunicarte“, agregó el deportista de 28 años, quien sufrió la amputación de una de sus piernas debido a un tipo de cáncer de huesos.

Cabe destacar que la Federación Italiana de Remo apeló la medida pero su reclamo no surtió efecto, ya que fue rechazada. Por ello, enviaría una nueva apelación al Comité Ejecutivo de Remo Mundial.

Publicidad

Publicidad

ver también Claudia Romero, mexicana en los Paralímpicos, fue descalificada por conducta antideportiva

¿Cómo quedó el podio tras el episodio ocurrido?

La prueba de scull individual masculino PR1 finalizó en poder del británico Ben Pritchard, quien consiguió el oro. En tanto, el doble campeón ucraniano Roman Polianskyi obtuvo la medalla plateada.

Luego de lo ocurrido con Giacomo Perini, el bronce quedó en poder del australiano Erik Horrie, quien había finalizado en cuarto lugar.