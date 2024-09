La delegación mexicana obtuvo este lunes su primera medalla dorada en los Juegos Paralímpicos de París 2024. La encargada de obtener dicho logro fue Gloria Zarza Guadarrama, quien se consagró campeona en la prueba de impulso de bala F54.

Con una marca de 8,05 metros, la paratleta de 40 años superó a la brasileña Elizabeth Rodrigues Gomes (7,82, plata) y a la uzbeca Nurjon Kurbanova (7,75, bronce). De esta manera, la oriunda de San Miguel Zinacantepec consiguió la novena presea para el país en estos Juegos Paralímpicos y la medalla N° 105 en la historia del certamen.

En tanto, Gloria Zarza conquistó su segundo metal en esta competencia. En la anterior edición de los Paralímpicos (Tokio 2020) obtuvo la medalla de plata con una marca de 8,03 metros. En tanto, En Río 2016 finalizó a un escalón del podio al quedarse con el cuarto lugar.

Luego de su logro, la deportista le concedió una entrevista a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en la que remarcó su felicidad por la labor realizada.

“He trabajado mucho para ello y sí lo había pensado, lo había soñado. En cada momento me decía, hay que entrenar, no hay dolor saldado, no hay cansancio, siempre me desperté soñando en esa medalla y estoy muy contenta (…) Aquí todo es trabajo, mucha constancia y disciplina”, afirmó.

Todas las medallas de México en los Juegos Paralímpicos París 2024

Oro

Gloria Zarza Guadarrama – impulso de bala F54.

Plata

Luis Mario Nájera – para-taekwondo, categoría K44 -80kg.

– para-taekwondo, categoría K44 -80kg. Haideé Viviana Aceves Pérez – para-natación, 50 metros dorso

– para-natación, 50 metros dorso Haideé Viviana Aceves Pérez – parta-natación, 100 metros dorso

Bronce

Rosa María Guerrero Cazares – lanzamiento de disco F55.

– lanzamiento de disco F55. Osiris Anteh Machado – lanzamiento de disco F64.

– lanzamiento de disco F64. Ángel de Jesús Camacho – para-natación, 150 metros combinado individual SM4.

– para-natación, 150 metros combinado individual SM4. Ángel de Jesús Camacho – para-natación, 100 metros estilo libre S4.

– para-natación, 100 metros estilo libre S4. Juan Diego García – para-taekwondo, categoría K44 -70kg.

