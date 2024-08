Los Juegos Olímpicos de París 2024 avanzan en territorio europeo y los atletas mexicanos están dando lo mejor para dejar el nombre de la nación en lo más alto. Sin embargo, una polémica se desató por fuera de las competencias deportivas.

En la gran justa deportiva hay presencia de diferentes organismos encargados de los deportistas de cada país. En el caso de México, el ente más importante presente es el Comité Olímpico Mexicano (COM), a cargo actualmente de María José Alcalá.

Una polémica estalló por diferencias entre el COM y la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), donde Ana Gabriela Guevara es titular. Esta última criticó a Alcalá por ciertos manejos entre los atletas y acuerdos comerciales con los medios de México.

Alcalá en la presentación de la delegación mexicana que iría a Paris 2024. [Foto Getty Images]

Alcalá no se calló y apuntó contra Guevara por declaraciones sobre que no se estaban dando los resultados esperados y México tenía “menos cuatro medallas”. “Hay que anotar placas para saber qué es lo que tenemos que lograr porque cuando tú señalas cosas innecesarias ‘que se perdieron ya tantas medallas’, no puedes perder lo que no construiste“.

Una rivalidad de larga data

No es la primera vez que la directora del COM y la de la CONADE se enfrentan. En junio, la presidenta del COM habló de los recursos para la participación de México en París 2024, refutando declaraciones de Guevara, quien aseguraba que el COM había solicitado 100 millones de pesos para los Juegos Olímpicos.

Todas estas acusaciones fueron desmentidas por Alcalá. Acorde a sus palabras, el Comité logró asegurar los fondos necesarios a través de patrocinadores y inversión privada, prescindiendo así de la intervención financiera de CONADE.