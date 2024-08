"No me toques": la acalorada discusión de David Faitelson con policías en París 2024

México finalizó su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 sin medallas de oro. La competencia llegó a su fin este domingo 11 de agosto y la delegación nacional retorna con menos de lo pronosticado. En total, consiguió cinco preseas: tres de plata y dos de bronce.

Algunos deportistas llamados a protagonizar sus disciplinas no estuvieron a la altura de las expectativas, mientras que Ale Valencia, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz, Osmar Olvera, Prisca Awiti y Marco Verde sí consiguieron hacer ondear la bandera mexicana en el podio. Ahora bien, otro que estuvo en boca de los fanáticos a lo largo de la cita olímpica fue David Faitelson.

El periodista protagonizó más de un inconveniente con las autoridades locales en París. Por un lado, previo al inicio de los JJ.OO fue reprendido por el personal de seguridad por dejar su bicicleta en un lugar prohibido. Ahora, en el cierre del evento, apareció un video de Faitelson discutiendo con un policía.

El mismo fue publicado por el usuario @juanpi_davalos_95 en la plataforma Tik Tok y, aunque no se logra entender el motivo exacto de la acalorada discusión, sí se puede ver a David señalando su acreditación en más de una oportunidad. Además, también apunta con el dedo al miembro de seguridad mientras le dice “don’t touch me” (no me toques).

David Faitelson apuntó contra Ana Guevara y la Conade en los Juegos Olímpicos

La presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) fue una de las personalidades más criticadas en México durante la competencia, y Faitelson no dudó en sumarse a esa ola. “Te equivocaste, Ana. Te equivocaste. Te pusiste del lado incorrecto de la historia. Allá tú y tú consciencia. Tanto martirio por la estúpida política deportiva de nuestro país. Increíble: ¿cómo no darles el apoyo a un grupo de mujeres valientes, disciplinadas y que son capaces de entregarnos este tipo de obras maestras?”, escribió el periodista en sus redes.

Además, este domingo 11 de agosto, último día de París 2024, volvió a criticar la falta de apoyo en su cuenta de X (antes Twitter). “Cinco medallas para México en Paris 2024… Fueron 23 atletas entre los 8 mejores del mundo. Prueba de que el talento existe. Falta un sistema que les impulse al siguiente nivel…“, analizó el periodista.