Andy Murray anunció días atrás que París 2024 sería el último torneo de su carrera. El británico tenía pensado competir tanto en individual como en dobles en los Juegos Olímpicos, pero finalmente se bajó del singles y solo participa con su compatriota Daniel Evans.

Ganador de 46 títulos a lo largo de su vida profesional, incluyendo dos medallas doradas en individuales en Londres 2012 y Río 2016 y una plateada en dobles mixto en la capital de Inglaterra, el ex tenista aún sigue en pie en París 2024.

Después de vencer con Daniel Evans en primera ronda ala pareja japonesa de Nishikori/Daniel y en segunda a la dupla belga de Gille/Vliegen, ahora los británicos enfrentarán a los norteamericanos Taylor Fritz y Tommy Paul.

¿Por qué se retira Andy Murray del tenis tras los Juegos Olímpicos París 2024?

Andy Murray se retira por una acumulación de lesiones y dolores que no le permitieron competir con normalidad al nacido en Escocia. El británico viene jugando desde hace muchos años con molestias en la espalda y las piernas, e incluso tuvo que realizarse un implante de cadera en 2019.

Andy Murray con la medalla dorada que ganó en Río 2016 (IMAGO)

“Llegué a París para mi último torneo de tenis. Las semanas que pasé jugando para Gran Bretaña fueron, con mucho, las más memorables de mi carrera y estoy muy orgulloso de poder hacerlo por última vez“, escribió Andy Murray en sus redes sociales para anunciar que París 2024 sería su último torneo.

“Sé que este va a ser mi último evento y creo que es el momento adecuado. Ahora estoy seguro. Me alegro de haberme tomado mi tiempo y no haberme precipitado. Me siento cómodo al respecto”, manifestó el tres veces campeón de Grand Slams.