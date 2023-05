Dos equipos intentaron remontar en los cuartos de final de esta Liguilla, pero no lo consiguieron. Se quedaron bastante cerca, pero ni el Atlético de San Luis y ni el Toluca lograron reponerse de los golpes que les dieron en sus respectivos juegos de ida. El que también debe darle la vuelta al marcador es Chivas, aunque lo tiene más sencillo al ser un gol de diferencia. Por lo mismo, Alan Mozo dejó claro que confía en dar la campanada.

"Sí te puedo decir es que estamos listos, este grupo, esta familia es algo único que he vivido, aquí estamos comprometidos vamos a afrontar el partido como si fuera el último”, mencionó el lateral canterano de los Pumas a TUDN, esto en la previa del compromiso ante el Atlas en el estadio Akron.

Mozo también reconoció el plantel que tienen y lo que lograron en la fase regular son dos factores que se deben considerar para no darlos por muertos. Admitió la confianza que tiene en remontarle al rival de la ciudad, pasar a las semifinales y darle una alegría a toda la afición. Un gol les basta para poder acceder a la siguiente fase, donde ya los espera el América.

"Somos un equipazo no es por nada, por eso tenemos 34 puntos que no se hace cuántos años no se lograba eso en este equipo. Debemos demostrar eso. Hablar no sirve de mucho cuando los hechos tenemos la posibilidad de convertirlos en algo realidad es lo que queremos es lo que estamos pensando todos y que el equipo va a salir a ganar y así va a ser", finalizó el lateral que se ganó la titularidad con Paunovic.

¿Cómo serían los cruces?

Si Chivas logre remontarle al Atlas, habrá dos clásicos en las semifinales. Primero, Monterrey y Tigres se verán las caras. Por el otro lado, se jugará una nueva edición del Clásico Nacional con el Chivas vs América. La vuelta sería en el estadio Azteca el siguiente domingo.