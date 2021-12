A pesar de que consiguió romper una de las rachas más complicadas del futbol mexicano al ser Campeón con el Atlas, el capitán de los rojinegros,Aldo Rocha, confesó que su corazón está dividido pues es un fiel seguidor del León, ya que es el lugar que lo vio nacer como jugador y es parte de su tierra natal.

Sobre esto, Rocha fue cuestionado en TUDN sobre si había conseguido compenetrarse con los rojinegros al grado de ser su equipo predilecto, pero Aldo no pudo asegurarlo: "No sé si sea el equipo con el que más me identifico, si hacemos un recuento, salí de León, de mi ciudad, del equipo al que le voy. Tiene un sabor diferente, pero acá me he sentido muy a gusto, lo he disfrutado bastante, hay cosas que me identifican muchísimo con la pasión que tiene, futbolísticamente soy así, va de la mano con este equipo".

Y es que para Rocha no fue sencillo dejar su tierra natal para emigrar al conjunto de los Zorros, donde no sólo se ha ganado la confianza de Diego Cocca sino también de sus compañeros quienes lo hicieron su capitán, por ello los rumores de su posible salida a Chivas, asegura que son falsas pues no le gustaría irse a Verde Valle.

"No, la verdad es que no me veo jugando para el Guadalajara. Me veo en el equipo en el que estoy, es la realidad. Soy un tipo que me entrego, apasionado, equipo en el que llegue siempre me voy a entregar, pero estoy contento en Atlas", finalizó Aldo, quien tuvo el desafortunado tino de fallar un penal en la final, pero que no le terminó por costar a su equipo.