Germán Berterame no fue tenido en cuenta por Víctor Manuel Vucetich, quien reveló cuál fue la razón de su decisión.

¿Algún problema físico? Víctor Vucetich confesó por qué no jugó Germán Berterame vs. América

En el encuentro correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el primer equipo de Monterrey derrotó por 3-2 a su similar del América en un verdadero partidazo. John Stefan Medina, Maximiliano Meza y Rodrigo Aguirre fueron los autores de los goles locales; mientras que Jonathan Rodríguez y Alejandro Zendejas hicieron lo propio para la visita.

Víctor Manuel Vucetich decidió poner, desde el inicio, una temible dupla de delanteros: Rogelio Funes Mori y Rodrigo Aguirre, flamante refuerzo. La estrategia le salió a la perfección, ya que pudo superar a su rival y goles no le faltaron... Aún así, hubo un elemento que no fue tenido en cuenta por el Director Técnico y muchos fanáticos se preguntaron el por qué de esta decisión. Hablamos de Germán Berterame, el fichaje estrella de Rayados.

El centroatacante argentino tenía la clara ilusión de poder debutar en el Gigante de Acero frente a las Águilas, el otro equipo que quiso comprarlo. "Sería hermoso arrancar ya y anotar (vs. América), voy a dar el máximo en los entrenamientos para poder llegar al partido", había admitido en su presentación. Sin embargo, no fue convocado por un poderoso motivo y su estreno se postergará hasta la tercera fecha.

¿Presentó alguna lesión? ¿Una molestia física? ¿Covid-19? No, para fortuna del club y de los aficionados, nada de eso. Simplemente se trató de un tema de papeles, tal como confirmó El Rey Midas en conferencia de prensa. "Berterame hoy no estuvo en la banca porque no llegó el pase. Está apto para poder jugar, creo que nos puede dar minutos fácilmente y yo considero que en estos días llegará el pase", explicó el estratega.

¿Cuándo será el debut de Germán Berterame?

Todo parece indicar que Germán Berterame se estrenará con la playera del Monterrey en la Jornada 3 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX. El conjunto regiomontano visitará, ni más ni menos, que al Atlético de San Luis, su exequipo. El duelo está programado para el domingo 17 de julio a partir de las 17:00hs del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.