En el Estadio Nemesio Díez, América es sorprendido porque pierde por 2-0 ante Toluca por la ida de las semifinales de la Liguilla de la Liga MX. Por otro lado, luego del 1-0 quien estalló fue Álvaro Morales y no dudó en marcar a Guillermo Ochoa y a Emilio Lara como los culpables de que se haya abierto la portería.

La historia para los Diablos Rojos lo tiene con la moral en alto debido a que comenzó perdido, pero con el correr de los minutos pudo golpear. Primero fue Haret Ortega, con mucha ayuda de Memo Ochoa, y el segundo llegó gracias Leo Fernández luego de que le hayan hecho penal a Jean Meneses tras la falta de Lara.

Debido a esto, Álvaro Morales no dudó en criticar y golpear al portero y defensa de América luego de que cayeran los dos goles de Toluca. “O sales o no sales, pero no dudes, carajo”, comenzó el polémico periodista que pidió la roja para Claudio Baeza. Y agregó: “Si sabes que Ochoa no sale de los tres palos, para que se frena Lara”. De todas maneras, tras esa cataratas de tuits expresó: “Tranquilos, el América resolverá”.