Álvaro Morales es uno de los conductores más polémicos de México, creando un personaje duro que gusta de cuestionar a Chivas, Cruz Azul y Pumas, logrando su objetivo y llevándose la atención de millones de aficionados cuando expresa sus puntos de vista.

Este lunes 5 de septiembre se supo que el Brujo forma parte del cuerpo técnico del club Valle de Xico, fungiendo como auxiliar y buscando dar sus primeros pasos en el futbol profesional, lejos de los micrófonos.

Alvarito charló con ESPN, contando que no le importa lo que piense la gente, él desea ser feliz en los terrenos de juego: "El año pasado casi pierdo la vida, entonces uno de los aprendizajes es que tengo que seguir viviendo la vida al máximo como la he vivido. Mucha gente me decía 'hay que cambiar tu forma de vida, es una nueva oportunidad'. Mi aprendizaje es hoy, día por día, mañana no sé si esté vivo. A mí las críticas me hacen los mandados, quien no quiera trascender en la vida, será alguien que no va a estar con la capacidad de soportar las críticas".

Igualmente, reveló cómo se dio la oportunidad con Valle de Xico y la forma en que se incursionó en la dirección técnica: "En la pandemia decidí estudiar cursos de futbol, de análisis, de videoanálisis, de táctica, de entrenamientos, hasta que me decidí a estudiar en la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la FMF y obtener las licencias correspondientes. Justamente me gradué este año y esos conocimientos los quería poner en la práctica, los conocimientos teóricos y de cancha en la escuela. Con la gente que fui conociendo en el curso y en otros, hubo el acercamiento con la franquicia de Valle de Xico", dijo Morales para finalizar.

Morales rompió la regla

Lo más tradicional en las mesas de análisis del futbol mexicano es ver a técnicos que en ese momento no tienen trabajo, existiendo cualquier cantidad de ejemplos. Esta ocasión, un presentador de deportes busca hacerse de una oportunidad como entrenador. ¿Hasta dónde logrará llegar?