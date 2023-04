Tras la Jornada 15 de la Liga MX, el equipo de Fernando Ortíz es el único que ha completado todos los minutos con once jugadores. A continuación, la lista con las tarjetas rojas que recibieron todos los clubes.

El Club América se destaca en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX no solo por estar en segundo lugar y aún luchar por ser el superlíder de la tabla de posiciones, sino por ser el único equipo que no ha tenido jugadores expulsados hasta la Jornada 15. Mientras que otros equipos han enfrentado problemas disciplinarios, esto no ha afectado a las Águilas dentro del campo de juego.

De acuerdo con los datos oficiales de la Liga MX, Pumas UNAM lidera la lista con seis jugadores expulsados en lo que va del torneo: César Huerta, Arturo Ortiz, Gustavo del Prete, Higor Meritao, Diogo de Oliveira y Héctor Ramirez fueron los castigados a lo largo de la temporada regular.

A Universidad Nacional lo siguen de cerca Santos Laguna y León con cinco tarjetas rojas cada uno, mientras que FC Juárez ha acumulado cuatro. Más atrás aparecen Atlético de San Luis y Cruz Azul con tres jugadores expulsados por lado.

Con solo dos jugadores que se fueron al vestidor antes de tiempo se encuentran equipos como Tigres UANL, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán y Tijuana. Casi en una situación de Fair Play aparecen Puebla, Toluca, Necaxa, Querétaro y Atlas, quienes han tenido solo uno con roja en lo que va del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga MX