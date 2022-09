Adrián Chávez, histórico portero del América entre 1986 y 1996, le restó importancia a las declaraciones del Chicote porque no ha ganado nada con las Chivas.

América vs. Chivas: Adrián Chávez le cierra la boca al Chicote Calderón y desafía a Guillermo Ochoa

Se va calentando el clásico nacional correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Primero Cristian el Chicote Calderón, defensa lateral de las Chivas del Guadalajara, aseguró que su equipo es el más grande del futbol mexicano y en seguida apareció Fernando Ortiz, director técnico del América para contradecirlo con categoría.

Cristian el Chicote Calderón juega para las Chivas del Guadalajara desde el torneo Clausura 2020 y en los Cuartos de Final del torneo Apertura 2020 se lució con dos goles para el Rebaño en contra de las Águilas del América, ese es, quizás, su máximo momento con el equipo rojiblanco.

A sus 25 años de edad, Cristian el Chicote Calderón, quien también ha lanzado declaraciones polémicas contra el Atlas, aún no ha ganado un título con las Chivas del Guadalajara y por esa sencilla razón un portero histórico de las Águilas del América, Adrián Chávez, apareció para echar por la borda el mensaje provocador que el lateral rojiblanco lanzó previo al clásico nacional.

"Está hablando alguien que no ha ganado nada, escucharlo es hacer oídos sordos", dijo Adrián Chávez quien fue portero de las Águilas del América entre 1986 y 1996. Para él, Cristian el Chicote Calderón no tiene peso en la historia del Guadalajara: "Vamos a hablar de leyendas de Chivas, (Javier) Zully (Ledezma), (Fernando) Quirarte, La grandeza de un jugador y un equipo se escribe con letras de oro. El América es quien tiene los títulos, lo dicen los números, los números son los que cuentan, no hay que hacer debate".

Adrián Chávez desafía a Guillermo Ochoa

Días atrás, Guillermo Ochoa le quitó a Adrián Chávez el récord de más partidos sin recibir gol en la portería de las Águilas del América. Ya sin esa marca, el exarquero azulcrema le lanzó otro reto a su sucesor: "le comenté a Memo 'te falta lo más difícil, los títulos, quiero que me rebases. Ya me rebasaste en juegos en ceros la portería, ahora rebásame en títulos". En cuanto a ligas, Chávez Ortiz ganó dos y Ochoa Magaña lleva uno.