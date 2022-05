Nicolás Larcamón, DT de Puebla, no se fue para nada contento del Estadio Azteca tras ser eliminado por el Club América.

Nicolás Larcamón se quejó del arbitraje vs. América y dio pistas sobre su futuro: ¿se va de Puebla?

En el juego correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, el Club América hizo su tarea en el Estadio Azteca y derrotó 3-2 al Puebla gracias a los tantos de Henry Martín, Diego Valdés y Alejandro Zendejas. Con este resultado, los de Coapa eliminaron a Los Camoteros por un global de 4-3 y aseguraron su participación en las Semifinales de la competencia.

Nicolás Larcamón, Director Técnico de un equipo que dejó de ser sorpresa hace ya un tiempo, se fue muy descontento del Coloso de Santa Úrsula ya que sintió que sus dirigidos fueron claramente perjudicados por el arbitraje de Fernando Guerrero Ramírez. En conferencia de prensa, tundió fuertemente al silbante y posteriormente se animó a dar pistas sobre su futuro. ¿Se va de la Franja?

"Lo arbitral, qué puedo decir. Yo siento que son los reporteros los que deben de hablar, veo la de (Alejandro) Zendejas, veo el penalti (la repetición de la ejecución), me cuesta entender, esto es así. A veces los fallos de los árbitros forman parte del error humano, nos tocó sufrirlo. No entiendo cómo es que el VAR llamó tan rápidamente, entonces en unas jugadas y en otras otras no, como la lesión de (Federico) Mancuello", admitió el argentino.

Más adelante, realizando un breve análisis de lo futbolístico, apuntó: "Las sensaciones son de bronca, creo que a lo largo de la serie nos plantamos muy bien, siento que pequeños detalles, algunos del juego, otros no tanto, determinaron la serie". A su vez, el entrenador exigió por reconocer el recorrido de este Puebla y no quedarse con lo "frío del resultado". Cabe resaltar que fueron 5º por diferencia de gol y nuevamente estuvieron cerca de colarse en Semis.

¿Nicolás Larcamón se va de Puebla o sigue?

"Yo estoy muy claro de que primeramente me queda contrato (hasta diciembre 2022), estoy convencido de que quiero estar al frente del equipo, quiero terminar mi contrato, quiero estar un torneo más al frente del equipo, tengo un compromiso con el grupo y la gente. Quiero que este receso nos dé la oportunidad de plantarnos más exigentes con lo que necesita el plantel, lo más importante es que Puebla siga creciendo", reveló Larcamón. Entonces, ¿se va después del Apertura 2022?