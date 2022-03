Pumas remontó una serie que parecía perdida ante New England Revolutions y Andrés Lillini se llevó todos los elogios por la clasificación a semifinales de la Concachampions. En rueda de prensa, el entrenador dijo cómo quiere que lo recuerden en la UNAM.

Pumas jugó la revancha ante New England Revolutions con el corazón. Así se los había pedido el entrenador Andrés Lillini a sus jugadores. En casa, logró emparejar un marcador de 3-0 que lo había golpeado en la ida, con doblete de Ignacio Dinenno y otro tanto de Saucedo en el tiempo regular, para finalmente ganar la serie en la definición desde el punto de penal. Así, sacó boleto a las semifinales de la Concachampions, donde volverá a verse las caras con Cruz Azul, clásico rival al que viene de enfrentarse el último fin de semana.

Finalizado el encuentro, fueron los propios jugadores que habían conseguido la remontada en el campo de juego los que atribuyeron mucho mérito a su entrenador. "Lillini dijo que teníamos que creer y estar seguros de que podíamos remontar. Sucedió esta noche. Creímos e hicimos caso. Pienso que todo lo que habló, lo que pensamos y lo que dijo, fue importante para llegar a esta noche", señaló Higor Meritao.

El propio Lillini se mostró muy orgulloso en rueda de prensa de lo que habían conseguido sus futbolistas y expresó el deseo de poder conquistar la Concachampions para que forme parte de su legado al club. Además, reveló cómo le gustaría ser recordado en la UNAM. "Ojalá le pueda dejar un título a la institución y ojalá pueda dejarle este trabajo que venimos haciendo, que es un proyecto que muchos tratan de tirar a la borda, pero nosotros, la directiva y este grupo lo sostiene", manifestó.

Y agregó: "Lo que mejor me pueda pasar es que me recuerden como alguien trabajador que confió mucho en los jugadores de la casa. Las remontadas son ellos, con ellos planifico los juegos. No quiero pecar de humilde pero las acciones de los futbolistas llevaron esta noche a poder hacerlo una vez más".

¿Qué dijo Lillini a sus futbolistas antes de los penales?

La misma inyección motivacional que el entrenador había aplicado a sus futbolistas previo al inicio del partido, la repitió cuando llegó la hora de definir la serie desde el punto de penal. En rueda de prensa, él mismo reveló qué fue lo que les dijo antes de ese momento de máxima tensión.

"Les dije antes de los penales 'pateen como jugaron' porque había visto pocas situaciones de un equipo como esta. Me hacen caso, habíamos planteado esto y lo hicieron a la perfección. Me llena de orgullo realmente. Hay situaciones que me superan a mí, porque ellos transmiten cosas que son únicas y nos identificamos todos con esta idea", explicó.