Después de que el pasado Clausura 2022 estuviera lleno de polémicas en el arbitraje, Arturo Brizio Carter, titular de la Comisión de Arbitraje, habría decidido dejar dicha institución al revelar “Se acabó mi ciclo", palabras con las que se despidió el exábitro, así lo dio a conocer la cadena ESPN. Posteriormente a esta noticia, Brizio Carter agradeció a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, por la oportunidad, así como por su apoyo por cinco años de estancia.

Esta renuncia daría paso a la llegada de Armando Archundia. Dicha decisión se había tomado después de que los recientes torneos han desatado escándalos alrededor del arbitraje, así como las críticas hacia su persona, lo que detonó su salida misma que se haría oficial ante los medios de comunicación el próximo lunes, y de la cual no se han dado más detalles al respecto pues esto parece que fue repentino.

De acuerdo a lo revelado por el ya mencionado medio, se dio a conocer que extraña la decisión pues el exsilbante mundialista era bastante apreciado en el gremio ya que salió en su defensa en múltiples ocasiones y se puso como escudo ante los ataques mediáticos y directivos hacia sus compañeros de profesión. Además de que se reveló que siempre dijo las cosas de frente a los árbitros y les explicaba personalmente cuando no eran designados para partidos importantes.

Archundia al parecer no habría sido la primera opción para tomar las riendas de la Comisión de Arbitraje, pues de acuerdo a los trascendidos de ESPN, la primera opción habría sido Marco Antonio Rodríguez, pero esta versión hasta el momento no se ha podido corroborar por el propio implicado o sus allegados. En la época de Brizio como mandamás del arbitraje se instaló el VAR en el fútbol mexicano uno de los grandes aportes que el ex árbitro dio a sus compañeros.

Hasta el momento la Federación Mexicana de Futbol no se ha pronunciado al respecto sobre esta información, pero otros silbantes ya habrían confirmado fuera de grabadoras lo señalado por Brizio y las razones del por qué desde su óptica tomó la determinación de dejar el puesto como el mandamás de la Comisión de Arbitraje de cara al Apertura 2022.