Pumas logró su cometido. Llegó a la cancha del estadio Azteca con la intención de sumar y lo consiguieron. Sin embargo, los jugadores auriazules no quedaron satisfechos con el trabajo de César Arturo Ramos Palazuelos, silbante del cotejo. Por lo mismo, Eduardo Salvio, uno de los líderes del grupo, alzó la voz por la visita de Armando Archundia a Coapa. Dejó ver su molestia por el hecho de que el presidente de la comisión de arbitraje charle con un equipo en la previa de un duelo importante.

“Es algo que no lo entiendo, que no puede pasar. Tiene todo el año para ir a visitar y va justo antes del Clásico. No sé si influye o no, pero estoy seguro de que está mal. Son cosas que no podemos manejar. Tenemos que ocuparnos de las cosas que realmente podemos manejar, como jugar bien, tratar de rendir, sacar el equipo adelante. Debemos tratar de no pensar en esas cosas. Pero está mal”, comentó.

Los auriazules podrían llegar clasificados a su duelo ante Monterrey, siempre y cuando el Atlético de San Luis no gane. En caso de que los potosinos sumen de a tres, necesitarán un empate entre Puebla y Tijuana. La cortina se le abrió al equipo de Antonio Mohamed, quien se fue expulsado del cotejo ante las Águilas.

Van contra el líder

Pumas tendrá este domingo libre antes de comenzar con los entrenamientos de cara a su duelo ante Rayados. Mohamed volverá a la que considera su casa. Bien vale mencionar que se identifica como Rayado y no como americanista, aunque las mesas de análisis de ESPN digan exactamente lo contrario.