Tras una nueva temporada para el olvido, Toluca llevó adelante una fuerte limpieza en busca de mejor resultados para el siguiente torneo por lo que realizó una gran cantidad de incorporaciones. Por otro lado, tras el nuevo equipo que tiene Ignacio Ambriz, el uruguayo Leo Fernández sueña en grande ya que se ilusiona con ser campeón.

Los Diablos Rojos fueron los grandes protagonistas de este mercado de verano debido a que no pararon de sumar jugadores del agrado de su entrenador. Sin embargo, también fueron los que más decepcionaron porque daban casi por hecho la llegada de Edison Cavani o Luuke de Jong, pero finalmente se estarían conformando con Carlos González.

A pesar de esto, Toluca cerca de cerrar un gran mercado de pases ya que pudieron fichar nombres como Jean Menses, Andrés Mosquera y Fernando Navarro de León. Debido a esto, el uruguayo Leonardo Fernández se ilusiona con el nuevo que tienen los Diablos Rojos por lo que marcó que ser campeón es el sueño más grande que tiene.

“Me encantaría salir campeón, me vuelvo loco por salir campeón. En lo personal, que me vaya bien, pero me encantaría llegar a la Selección, sería el máximo objetivo, después de salir campeón”, expresó el futbolista charrúa en conferencia de prensa sobre lo objetivos que para el inicio de la temporada 2022-2023.

Nacho Ambriz y su guillotina en Toluca

Como decíamos, Toluca no tuvo una buena temporada, por lo que Nacho Ambriz en este torneo está obligado a dar resultados luego del gran mercado de pases que hicieron para él. A su vez, con esto no ha parado de cortar a diferentes jugadores de los Diablos Rojos y por el momento son: Diego Rigonato, Diego Rosales, Braian Samudio, Alexis Canelo, Kevin Castañeda, Iván Acero, Brandon Sartiaguín, Daniel Álvarez y Óscar Vanegas; los último cuatro por el momento entrenan por separado.