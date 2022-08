Apertura 2022: Querétaro vs. Tijuana goles, resumen, polémicas y videos

En la tarde hoy vuelve a rodar el balón en la Liga MX en el estadio la Corregidora donde Querétaro recibe a Tijuana por la jornada diez del Apertura 2022. Los de Mauro Gerk buscan su primera victoria, mientras que los de Ricardo Valiño buscan afianzarse en la zona de clasificación directa.

A este encuentro ambas escuadras llegan con realidades muy diferentes, en particular los Gallos quienes no han podido lograr quedarse con los primeros tres puntos del torneo. A su vez, Gerk parece frustrado por no lograr quedarse con los primeros tres puntos.

Por su parte, Tijuana es uno de los grandes protagonistas del certamen, ya que se ubica cuarto con 14 puntos y en el torneo viene le ha ganado a grandes equipos. Entre ellos se encuentran Cruz Azul, América y Atlas.

¡Golazo de Barrera!

Resumen del último partido de Querétaro

Resumen del último partido de Tijuana