A horas para el choque, Jordi Corizo marcó que Puebla no va a dar ningún tipo de ventaja ante Chivas en el Repechaje.

El próximo domingo vuelve a vivirse una nueva edición del repechaje de la Liguilla del Apertura 2022 de la Liga MX. Por otro lado, el domingo Puebla recibirá a Chivas y Jordi Cortizo, figura del equipo, advierte que no van a dar ningún tipo de ventaja cuando se jueguen la última oportunidad de estar en la Fiesta Grande del futbol nacional

A lo largo de la fase regular, el equipo de Nicolás Larcamón fue uno de los grandes protagonistas del campeonato con enormes victoria. Sin embargo, en el final no pudo mantener el envión y finalmente jugará la repesca a la Liguilla luego de finalizar octavo con 22 puntos en la tabla general de posiciones.

A pesar de esto, Puebla jugará el repechaje el próximo domingo en el Estadio Cuauhtémoc contra Chivas. Por otro lado, a horas del encuentro, Jordi Cortizo, figura de la poblana, afirmó que se harán fuerte de local y que no dejará de dar ningún tipo de ventaja contra el Rebaño Sagrado.

“El haber estado ahí claramente nos sirve de experiencia, son partidos a matar, porque no hay más. Somos un equipo bastante fuerte en casa, no vamos a regalar nada porque tenemos muchas ganas de conseguir el pase y no hemos trabajado", expresó el atacante en diálogos con Marca Claro MVS.

Y agregó: “Se trabaja para eso, al final de cuentas fue un torneo diferente, muy corto, en nuestro caso tuvimos muchas bajas y la oportunidad de tener este partido de local con nuestra gente nos ilusiona mucho para seguir con los objetivos de cada torneo". De todas maneras, destaca que ante rivales como Chivas o América son escenarios más complejos.

“Para nosotros cualquier rival es complicado, pero claramente somos conscientes de los escenarios que son Chivas, América, en donde mucha gente está al pendiente y es una buena oportunidad para brillar para nosotros", cerró.