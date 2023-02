En el partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, Monterrey derrotó 2-1 al Deportivo Toluca en el Estadio Gigante de Acero y alcanzó su cuarto triunfo en fila para subirse a lo más alto del campeonato. Sin embargo, no todo fue positivo para el elenco comandado por Víctor Manuel Vucetich: un importante jugador sufrió una lesión y generó mucha preocupación en el club.

Se trata de Duván Vergara, atacante colombiano de 26 años que estuvo cerca de salir de la institución en el último mercado de pases pero decidió quedarse para tener una revancha y demostrar todo su talento. El portador del dorsal número 10 de Rayados se retiró entre lágrimas al terminar el duelo ante los Diablos Rojos, una señal para nada buena.

El cafetero platicó con los medios de comunicación en El Barrial y llevó tranquilidad a la afición: "Al parecer no es nada grave. Las lágrimas eran más de impotencia, más personales porque estoy anhelando jugar, aprovechando, disfrutando cada minuto y de pronto sentí el dolor. Por ahí te hace pensar muchas cosas, pero me dijeron que no es nada grave".

"Uno está expuesto a esto después de tanto tiempo, estoy feliz porque el equipo está sumando y por ahí esas lágrimas eran de impotencia de pronto de perderme un partido o dos, que es lo que no quiero. Estaba teniendo esta oportunidad, yo me conozco y no es de preocuparse", explicó Duván Vergara.

El diagnóstico principal es que se perderá los próximos dos duelos (Atlas y Querétaro) ya que se trata de una molestia muscular. Pero la última palabra no está dicha: "Hay que esperar para ver qué sale en los estudios. Pero quiero pedir disculpas de salir así en lágrimas, porque la gente se preocupa, mi familia, todos los que me apoyan".