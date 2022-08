Michael Estrada está muy cerca de convertirse en refuerzo de Cruz Azul, pero no se fue muy bien de Liga MX...

Cruz Azul no la pasa para nada bien en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX: tiene solamente 7 puntos en 8 partidos disputados y apenas está clasificándose al Repechaje de la Liguilla. Diego Aguirre le exigió a la directiva por fichajes de jerarquía en la ofensiva (tras lo que significó la salida de Santiago Giménez), y parece que lo han escuchado. ¿El elegido? Michael Estrada.

El atacante ecuatoriano de 26 años tiene un pie y medio en el Mundial de Qatar 2022 con su Selección, y viene de desempeñarse en el D.C. United de la Major League Soccer. Su pase, igualmente, le pertenece al Deportivo Toluca, club que lo cedió a préstamo en febrero de este año hasta el 31 de diciembre. Esta cesión se va a cortar, ya que La Máquina se interpuso y puso los billetes para incorporarlo.

Michael Estrada no se fue bien del Toluca

Aquí es donde debe estar atento Cruz Azul: ¿por qué Michael Estrada causó decepción y malestar en la afición del Toluca? Si vamos a los números, podemos apreciar que anotó 17 goles y repartió 5 asistencias en 66 partidos disputados, por lo que registró una efectividad del 33% en cuanto a producción goleadora. Aún así, este no fue el motivo principal por el que los fanáticos de los Diablos Rojos no lo querían.

El talento del oriundo de Guayaquil es innegable, y esto se ve reflejado en la importancia que tiene en la Selección de Ecuador. Sin embargo, el problema estaba en su actitud: la falta de motivación para vestir la playera del 10 veces campeón de Liga MX generó muchísimo enfado en el mundo choricero. Por esa razón, la gente celebró cuando la institución comunicó su salida en febrero.

Los comentarios, en aquel momento, reflejaban el sentimiento de los aficionados: "No le gusta jugar en Toluca, es apático y demuestra su falta de interés. Diferente cuando llega a su selección"; "Estrada es la definición de un extranjero mercenario, solo vino a cobrar y nunca quiso jugar"; "Toluca debe de aprender que no se puede tolerar este tipo de jugadores que solo vinieron a burlarse del equipo y a trotar, y desprecien la liga MX, eso no le conviene a nadie".

Hay que recalcar que en esa epoca, Michael Estrada era seguido de cerca por Boca Juniors y lanzó varias declaraciones ante medios de comunicación dejando en claro que su intención era mudarse a Buenos Aires para vestir los colores del Xeneize. Esto no cayó bien en el Toluca, y todo terminó de explotar cuando el delantero no daba todo de sí dentro del campo de juego.