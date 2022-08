Este sábado, por la octava jornada del Apertura 2022, Chivas recibirá a Atlas con la intención de sumar su primera victoria en el certamen. El Rebaño llega con dos derrotas y cinco empates, por lo que junto a Querétaro, es uno de los dos equipos que aún no ganó. Por su parte, el bicampeón no tuvo un buen arranque, pero viene de sumar de a trés.

En la previa al encuentro, Edgar Zaldívar, de Atlas, contó sus sensaciones y le agregó algo de picante al clásico: "Jugar un clásico es de lo más bonito. Sabemos lo que representa en la cantera y ganarlo es algo bonito. Es especial tanto en el Jalisco como en el Omnilife, ganar de visita es importante", afirmó.

Atlas viene de barrer a Chivas en la última Liguilla, además de tener una racha positiva en los últimos encuentros: "A lo mejor ellos traen cuentas pendientes de que quedaron fuera, pero el Clásico es diferente y ellos van a querer ganar, igual que nosotros”, aseguró en conferencia de prensa.

Zaldívar sabe de los problemas que tiene Chivas, con Ricardo Cadena en la cuerda floja y la afición ya cansada, sin embargo, prefiere no prestar atención: “La verdad los problemas de casa ajena, ellos sabrán. No sé por qué no ganen. Es un equipo aparte, nosotros preocuparnos por nosotros".

El sueño del tricampeonato

Pese al irregular comienzo en el Apertura 2022, Zaldívar reconoce que el objetivo de Atlas es luchar por el tricampeonato: "Venimos de ser bicampeones y hay que defenderlo, queremos sumar. Nadie ha sido tricampeón y no es imposible. Es difícil porque nos conocen, pero podemos buscarlo. Todos están con nosotros y venimos de ser bicampeones”, reflexionó.