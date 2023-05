Atlas vs. Chivas: Benjamín Mora subestimó a Alexis Vega y Víctor Guzmán previo al Clásico Tapatío

Los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2023 de Liga MX nos regala una serie que quedará para la historia: tendremos una nueva edición del Clásico Tapatío en la Liguilla. El Deportivo Guadalajara y Atlas, una vez más, cara a cara. Cabe recordar que se cruzaron hace exactamente un año en la misma instancia y la alegría fue rojinegra: los Zorros ganaron el global por 3-2 y avanzaron de ronda.

Pero ahora el panorama es distinto. Chivas llega mucho mejor que su rival y la Academia ya no tiene a Diego Cocca, su factor X. Benjamín Mora se encuentra en el banco de suplentes y, a pesar de que no genera mucha confianza en la afición, se ha animado a ponerle picante al derby con unas declaraciones más que polémicas.

En conferencia de prensa, el estratega tomó la decisión de subestimar a dos figuras rojiblancas: Víctor Guzmán y Alexis Vega. "Son de los mejores jugadores de nuestro país. Sabemos sus defectos y deficiencias, sabemos que no representan a Chivas ellos dos. Estamos pendiente a sus grandes características y a las nuestras, no me preocupa demasiado", admitió.

Y, por si fuera poco, aseguró que el gran deseo de Atlas era tener esta serie en el horizonte: "Es algo que queríamos (enfrentar a Chivas). Nos enaltece y nos desafía a tope. Para nosotros es una auténtica final, porque no hay mañana. Estamos muy bien. Lo mental y lo emocional juegan un papel protagónico, pero Atlas está acostumbrado a jugar estas instancias en los últimos tiempos, así que sabe muy bien lo que significa estar en una llave de 200 minutos y eso me deja muy tranquilo".

Julián Quiñones, el "verdugo" de Chivas

"Yo creo que es un estado natural de Julián Quiñones, es el verdugo de muchos. Es uno de los mejores jugadores de la Liga MX, está extremadamente motivado para cerrar con goles. Yo no sé si calificarlo como verdugo de chivas; es un jugador que nos ayuda mucho en lo juego colectivo y esperemos que salga en un buen día", sentenció Benjamín Mora.