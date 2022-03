El próximo sábado se vuelve a jugar una nueva edición del Clásico Tapatío, donde Atlas llega mejor parado que Chivas en el Grita México Clausura 2022. De todas maneras, Diego Cocca no quiere que los Rojinegros bajen la guardia y, a horas de enfrentar al Rebaño, marcó quién es el jugador a temer en la escuadra de Michel Leaño.

Los Zorros son los últimos campeones del Liga MX, tras vencer a León en los penales y así romper más de 70 años de sequía. Sin embargo, siempre que ha llegado mejor al clásico, los Rojiblancos han salido con la frente en alto. Esta situación se volverá a dar en el estadio Jalisco debido a que Atlas es cuarto en la tabla general, mientras que los de Leaño son novenos.

Debido a esto, Diego Cocca, quien sabe lo que es el clásico tapatío dentro y fuera del campo, habló del encuentro y resaltó que es un encuentro aparte al resto. “No me interesa en un Clásico cómo viene cada equipo, no me interesa, no le doy importancia. Es un Clásico, hay presión, porque queremos ganar, pero nos enfocamos en eso, no en la gente, lo que dicen afuera", comentó el argentino en conferencia de prensa.

Por otra parte, el timonel de los Rojinegros comentó que Chivas tiene grandes jugadores y que son muy buenos en los contragolpes. “Guadalajara tiene jugadores muy habilidosos, livianitos, que atacan bien, que tienen mucha movilidad. Hay que tener cuidado, no dejar espacios, contragolpean muy bien, tiene muchos puntos fuertes, debemos tener cuidado”, explicó.

Cocca señaló al jugador a temer en Chivas

Por otra parte, en la misma conferencia de prensa, el técnico de Atlas comentó que uno de los jugadores más complicado a marcar será Alexis Vegas, estrella en el Chivas de Michel Leaño. “Es un jugador de Selección, es un jugador determinante, que tiene gol y lógicamente que Chivas tiene mucha expectativa en él porque puede definir un partido. Mucho respeto por el rival, haremos lo que debamos para que no nos lastime", finalizó Diego Cocca.