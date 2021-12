Si bien Atlas derrotó a León por penales en la Final del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y pudo gritar Campeón tras 70 años de sequía, hay una jugada que se dio en tiempo regular que será difícil de olvidar. Obviamente, se trata de la increíble falla que tuvo Edgar Zaldívar, quien desperdició una oportunidad inmejorable para darle el título a su equipo al minuto 80 de partido.

Los Zorros ya ganaban 1-0 y estaban estirando la definición a la prórroga, pero contaron con una chance clarísima de gol para liquidar la historia. Christopher Trejo hizo una gran jugada individual, se sacó a un defensor de encima y sacó un tremendo remate que reventó el travesaño de Rodolfo Cota. El balón le cayó en la cabeza a Zaldívar, quien ingresaba por el segundo palo pero increíblemente no pudo dirigirla hacia el fondo de la red.

Su cabezazo salió sin fuerza ni potencia, por lo que le dio tiempo al portero de recuperarse y tomar la pelota en la línea. "Me sentí muy mal, pero siendo campeón se te olvida todo. Venía girando mal, yo sentía que la metía con todas mis fuerzas, pero venía girando el balón y no la alcancé a meter. Yo sabía que me iban a dar otra oportunidad, en los penales la tuve y había que aprovecharlo", confesó el jugador durante los festejos de la Academia.

El mediocampista de 25 años seguramente esté muy agradecido con Camilo Vargas, quien se hizo gigante en la tanda de penales y desvió 2 para darle el título a Atlas. Gracias a eso, su falla dejó de tener tanta importancia y será simplemente una anécdota más de una noche inolvidable para todos los fanáticos rojinegros. Eso sí, si llegaba a ganar León...

"Momentos únicos, me tocó decir que contra León me ha pasado de todo: expulsión, me rompí la rodilla, me fui y regresé a las canchas contra ellos, Campeón de la Sub-20 en penales. Yo sabía que si íbamos a penales íbamos a ganar", sentenció Edgar Zaldívar. Por último, le envió un mensaje de agradecimiento a Vargas, que lo salvó: "Ha demostrado por qué es portero de Selección, nos salvó con la atajada que hizo. La gente que lo criticó no sabe nada de futbol o son del equipo rival".