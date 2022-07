El legendario exdelantero asegura que no todos los equipos se adaptan rápido a muchos movimientos.

Aún no se ilusionen: Pepe Cardozo cuenta la duda que tiene con este Toluca

José Cardozo es probablemente la máxima leyenda en la historia del Toluca, teniendo la autoridad para opinar sobre cualquier tema y dar un análisis objetivo de lo que ve con este plantel de cara al Apertura 2022.

Los Diablos Rojos son uno de los cuadros que mejor se reforzó en este periodo de transferencias, con el objetivo de regresar a los primeros planos y romper un preocupante ayuno de 12 años sin que se levante el título en el Nemesio Diez.

Pepe charló con Fox Sports, contando cómo analiza el plantel que le conformaron a Nacho Ambriz y aunque está ilusionado, tiene algunas dudas sobre si podrá funcionar el cuadro Choricero en este certamen.

"No le gustó para nada al Licenciado Valentín Diez pagar la multa y el rendimiento que ha mostrado el equipo en los últimos torneos cortos, pero a mí me parece que con los refuerzos que hicieron, se ve muy sólido Toluca. Le va a llevar tiempo a Nacho porque necesitan adaptarse, no siempre tener el mejor plantel o porque uno se refuerza bien, te va a ir bien", aseguró.

Quiere volver al ruedo

Actualmente el paraguayo se encuentra buscando una nueva oportunidad como entrenador, recordando que su último club fue el Municipal de Guatemala, del que salió en mayo de 2022. En la Liga MX ya dirigió a Querétaro, Toluca, Chiapas, Puebla, Veracruz y Chivas.