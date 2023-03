Conforme pasan los días,el Clásico Nacional entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América, correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX se va calentando, y en la víspera se han dado encuentros entre personaes distintivos de ambos equipos para fomentar una sana convivencia el día del partido.

Por ejemplo, Víctor el Pocho Guzmán, mediocampista de las Chivas del Guadalajara, y Henry Martín, delantero de las Águilas del América, coincidieron en un podcast en el que intercambiaron elogios. Ambos llegarán al Clásico Nacional como las principales figuras a seguir.

En otro espacio, los históricos Demetrio Madero, por las Chivas del Guadalajara, y Carlos Reinoso, por las Águilas del América, recordaron el odio deportivo que existía entre ambos clubes en los años 70 y 80, además ambos le reprocharon a Oribe Peralta que haya pasado del equipo azulcrema al rojiblanco.

Después, el turno fue entre el chileno Reinaldo Navia, por las Águilas del América, y Adolfo el Bofo Bautista, por las Chivas del Guadalajara, quien habló del intercambio de camisetas en el Clásico Nacional: "El hecho de ver algunos equipos intercambiar las playeras en lo personal a mí me molestaba, ¿para qué quería la del América?"

Bofo Bautista y el jersey de Reynaldo Navia

Reinaldo Navia le recordó al Bofo Bautista que alguna vez intercambiaron camisetas: "A mí me la intercambiaste", y con agilidad el exjugador de las Chivas del Guadalajara le respondió: "sí, pero la tenía de trapeador. No te creas, fue por la amistad que teníamos, pero no fue dentro del campo, fue acá (vestidor)".