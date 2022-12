Después de ya bastantes años alejado de la Liga MX en la que jugó para Cruz Azul y San Luis, el mediocampista mexicano César Villaluzha peregrinado, sin afianzarse, por el Ascenso MX, el futbol de Guatemala, la Liga Expansión MX y también por la Liga de Balompié Mexicano.

Actualmente, César Villaluz tiene 34 años de edad, y la primera referencia que se tiene de él es que fue parte de la selección mexicana sub 17 que ganó la Copa del Mundo de la categoría en 2005 y que tres años después, ya con Cruz Azul, no volvió a ser el mismo tras un golpe en una final contra Toluca.

Pero César Villaluz ha reaparecido para lanzar un reclamo hacia los dirigentes del futbol mexicano por no propiciar el desarrollo de los futbolistas nacionales: "los equipos le tienen más paciencia, más opciones a los jugadores extranjeros que a los mexicanos. Aquí no se trata de si aprovechas la oportunidad, porque creo que uno se la va ganando en los entrenamientos, donde lo único que deseas es llegar a Primera División para consolidarte. Son sueños que uno tiene, pero después ves que existen muchos obstáculos y que el asunto no es parejo".

En entrevista para el portal As, César Villaluz denunció que en los equipos del futbol mexicano no hay condiciones idóneas para desarrollar al talento local: "Simplemente porque cuando llegas al primer equipo el jugador mexicano tiene casi prohibido equivocarse. De pronto apareces y cuando las cosas van caminando bien, cambian al técnico, y si tu estilo no le agrada o no le gusta trabajar con jóvenes, entonces vas de regreso y eso no pasa con el extranjero, pues ellos vienen contratados y al final les cuestan menos dinero a los equipos.

César Villaluz y una selección mexicana sub 17 desperdiciada

César Villaluz destacó que a los integrandes de aquella selección mexicana campeona del mundo se le desaprovechó con miras a los Mundiales Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y resaltó a los que pudieron desarrollar una carrera exitosa: "te aseguro que todos los que estuvimos o fuimos a Perú en 2005 teníamos los mismos sueños de estar jugando por lo menos la mayoría el Mundial de 2010 o de 2014, pero las opciones en los equipos mexicanos no es la misma, cada escuadra tiene sus prisas, sus nervios y sus procesos. Todo mundo habla de que la generación de Perú 2005 fracasó y en algunos casos podrían tener razón, pero vemos otras selecciones y realmente son pocos los jugadores que participaron en ese Mundial que llegaron a destacar. Aquí en esta selección estuvieron (Carlos) Vela, Giovanni (dos Santos), (Héctor) Moreno, Chicharito (Javier Hernández), que si bien no fue a ese Mundial, estuvo casi todo el proceso".