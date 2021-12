El equipo de La Comarca confirmó que el Bayern Leverkusen no tiene interés en el mexicano pese a los rumores que han surgido en la prensa.

Los rumores no cesan sobre si Carlos Acevedo se va o no a Europa, y es que el cancerbero de Santos Laguna no deja de decir que su sueño es ir a jugar al Viejo Continente, así lo reveló últimamente para W Radio, en donde además de dar a conocer este deseo, también aceptó que en este momento está enfocado en la Selección Mexicana y los Guerreros.

Ante esto a Acevedo se la ha vinculado con el Bayern Leverkusen, equipo que ya descartó al futbolista mexicano, situación que, hasta la propia directiva lagunera, pues confirmaron que es mentira que el conjunto alemán mostrara interés en el guardameta azteca que ahora está concentrado con la Selección Mexicana para el encuentro amistoso ante Chile.

Dante Elizalde, Presidente de Santos, reveló para TUDN la situación del arquero: "Carlos Acevedo tiene un contrato a muy largo plazo (con Santos). Justo platicábamos, en la tristeza y en el aceleré de las emociones, está ávido de revancha, buscando poder volver a trabajar y darle vuelta a la página. Puntualmente no hay ningún acercamiento ni ninguna propuesta por este jugador".

Y es que para los de La Comarca es importante que Carlos siga con ellos pues tienen en puerta compromisos importantes para el siguiente año: "El próximo año tenemos una competencia importante, la Concacaf Liga de Campeones, y es fundamental ese proyecto. Cuando Acevedo participa es notoria la subida de calidad".