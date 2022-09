El pasado martes 6 de septiembre, el Club León derrotó por 1-0 a su similar de Juárez en el Estadio Nou Camp en el duelo correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX. En el medio del mismo, más precisamente en el entretiempo, se dio una de las grandes polémicas de la semana: Carlos Salcedo lanzó un tuit contra el arbitraje y una vez culminado el encuentro lo borró.

El experimentado zaguero central fue muy criticado por esta maniobra, por lo que ha decidido romper el silencio en plática con ESPN para explicar lo sucedido. Según lo que confesó, él no fue quien publicó ese mensaje en las redes sociales, sino que fue su Community Manager. Y eso no quedó ahí: junto a su agente y su esposa tomaron la decisión de despedirlo del cargo.

"Terminando el partido me estaba bañando, me estaba poniendo hielo y siempre agarro mi teléfono para ver si no pasó nada con mi familia, si mi familia está bien. Y ya el tuit me toca borrarlo a mí. Como se lo comenté a mi Community Manager: fue un error, hablé con él y obviamente tomé cartas en el asunto", señaló con contundencia el exelemento de la Selección Mexicana.

Más adelante detalló: "Hablé con todo mi equipo de trabajo, que son mi Community Manager, mi agente y mi esposa. Tuvimos una llamada y decidimos no continuar con él. Si yo lo hubiera hecho, no tengo ningún problema, cuando me equivoco levanto la mano. La gente que me conoce saben que soy un tipo que voy de frente. Jamás voy a tirar la piedra y esconder la mano".

"Un jugador a medio tiempo, muchas veces ese es el criterio que la gente pierde de vista: estás en un partido en el que te estás peleando puestos de liguilla, el técnico está hablando y creo que sería una falta de respeto para todos. Es como si estuvieras en una reunión con el teléfono y estás con tu jefe; pero siempre en México se busca ese detallito", sentenció el Titán, dejando bien en claro que no fue el responsable de la polémica.