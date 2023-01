La relación entre Carlos Salcido, exjugador de Chivas y la Selección Mexicana, y la Liga de Balompié Mexicano fundada en 2020, de la que llegó a ser presidente, terminó tan mal que este decidió demandarla por diversar razones que se encargó de revelar en una entrevista con Antonio de Valdés.

"Nos habían dicho que íbamos como invitados y ya después nos dijeron que los acompañáramos al podio y entonces la liga hizo un boom y empezamos así como '¿sabes qué wey? Aquí hay de dos sopas, o nos das una lana porque gracias a nosotros, la pinche imagen te reventó la liga o en su momento dinos qué va a pasar'", recordó.

Salcido recordó cómo le fue ofrecida la presidencia de la Liga de Balompié Mexicano y también cómo ese cargo no impidió que de todos modos quisieran pasarle por encima. "Me dijeron '¿no quieres ser presidente?'. Yo les dije que no sabía, que acababa de retirarme y me dijeron que iba a estar un wey atrás de mi. Duré tres meses y nunca pude entrar a una junta donde llegaban los dueños", relató.

"Cuando empezó a hacer el boom yo me junté con los presidentes y hablé para que no lo tomaran a mal y los presidentes me decían 'Carlos yo contigo no tengo ningún pedo'. Porque quieras o no pareciera que esa liga la pusieron como en contra, hoy todos piensan que esa liga era mía, yo no puse un peso. Yo hoy los tengo demandados, tengo demandada a la liga", continuó diciendo.

Salcido anunció su renuncia a la presidencia de la LBM a inicios de 2021, sin revelar por aquel entonces los motivos y agradeciendo la invitación, especialmente a Jesús Hernández.