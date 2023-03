Este sábado, Cruz Azul consiguió en el Estadio Azteca un muy necesario triunfo sobre los Pumas de la UNAM por 1-0, gracias al tanto solitario de Alonso Escoboza. Finalizado el encuentro, uno de los protagonistas que tomó la palabra fue Julio César Domínguez, cuya relación con los aficionados se ha visto muy deteriorada.

"Sé que cada uno está expuesto a las críticas y uno la acepta de buena manera. Está bien que juzguen, pero más allá ya no se pueden meter con una persona porque somos seres humanos, tenemos sentimientos y ahí podemos cambiar un poco, pero en lo demás la gente tiene derecho a decir, a reclamar, pero yo me enfoco a mi trabajo", señaló el defensor.

"Creo que lo importante es enfocarte en tu trabajo, el apoyo familiar es fundamental en tu vida, ya sea afuera o dentro de la cancha. Trato de no meterme mucho a las redes, soy una persona que sí me meto, pero no me meto tanto a leer y de parte de lo del estadio, que me han abucheado, que me han gritado, trato de concentrarme a lo mío, trato de no darle tanta importancia a la gente", agregó en relación al maltrato recibido.

¿Se queda en Cruz Azul?

El contrato de Cata Domínguez con Cruz Azul finaliza este verano y al ser consultado sobre su continuidad en el equipo le pasó el balón a la directiva. "De mi contrato, se me vence en junio, yo sigo trabajando, sigo como siempre, en toda mi carrera gracias a Dios se me ha dado esa recompensa de poder estar aquí", comenzó diciendo.

Y agregó: "Esa decisión la va a tomar la parte de la directiva, el presidente, obviamente el cuerpo técnico, en conjunto. Seguiré trabajando hasta el final del torneo y primeramente Dios, ellos ya decidirán qué situación tomen conmigo y no me quiero adelantar, si no toman la mejor decisión, estoy abierto a otras cosas. Voy a seguir trabajando"