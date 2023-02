Marco Antonio Ruiz es el gran bombero de Tigres UANL: tomó el cargo de Director Técnico tras la sorpresiva salida de Diego Martín Cocca, quien solamente llevaba algunas semanas en el primer equipo. Y a pesar de que no se esperaba estar donde está, ahora le toca hacerse responsable de la situación y llevar a los Regiomontanos al lugar al que pertenecen.

A su disposición tiene uno de los mejores planteles de la Liga MX y de Sudamérica, por lo que la obligación de pelear por el título sigue ahí. Es por eso que, en plática con TUDN, el Chima confirmó lo que todos los fanáticos querían escuchar: hará lo imposible por quedar campeón. Esa tarea no le da miedo.

"Para eso fue diseñado este equipo (ser campeón), no me asusta esa responsabilidad, Tigres está para pelear cualquier torneo que se presente, así será, no hay excusas, buscaremos llegar lo más lejos en cada uno", admitió el exmediocampista que vistió en más de 200 oportunidades la playera auriazul.

Más adelante, sobre su idea de juego, apuntó: "Iremos encontrando poco a poco, no había tenido oportunidad de entrenar una semana completa. Siempre fui un jugador ofensivo y con mucha entrega, eso no es negociable en este equipo, sería muy tonto de mi parte si no saco ventaja de esa calidad para ganar los partidos. Trataré de ser equilibrado, pero me gusta mucho la idea de hacerle daño al rival".

"Me ha tocado trabajar con muchos jóvenes, también estuve con Tuca (Ricardo Ferretti) trabajando en selección mayor, a la mayoría los conozco. Me siento muy capaz, estoy preparado, el club ha visto mi trayectoria, he construido una carrera con pasos sólidos, hace tres años que estoy en la institución, se fijan en lo que haces día a día", sentenció el Chima Ruiz, confiado en darle la octava a la institución.