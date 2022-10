Dos de los equipos que tuvieron una destacada reacción después de un complicado inicio en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX fueron las Chivas del Guadalajara con Ricardo Cadena como entrenador y la Máquina del Cruz Azul con Raúl el Potro Gutiérrez como director técnico interino.

Este sábado, la Máquina del Cruz Azul recibirá a las Chivas del Guadalajara en la cancha del estadio Azteca en un atractivo partido correspondiente a la jornada 17 del torneo Apertura 2022. Los dos equipos tienen asegurado el repechaje y buscan el mejor lugar posible en la tabla de posiciones.

El partido se jugará en el estadio Azteca y por ello Isaac Conejito Brizuela conicide con su compañero Cristian el Chicote Calderón respecto al apoyo de la afición. "En la Ciudad de México nuestra afición nos recibe de la mejor manera, tratan de alentar siempre. Una prueba para nosotros de cara a la Liguilla o el Repechaje. Debemos tomarla con el mejor compromiso, saber que es un partido ya de Liguilla. De Cruz Azul, creo que ellos vienen con la motivación de las victorias en los últimos partidos. Vienen recuperando confianza en lo anímico, en lo futbolístico. Será un encuentro complicado y quieren hacer pesar la localía".

A pesar de que hay quien critica el Repechaje porque permite a equipos seguir luchando por el título sin haber hecho gran mérito, Isaac Brizuela reconoció que "con este formato tenemos la oportunidad, estamos a un paso de Liguilla y buscaremos estar ahí. Lo que mucha gente dice que cuando entras a Liguilla es una oportunidad para todos, es un nuevo torneo y algunos dirán que los que cierran en casa tienen más posibilidades, pero son las mismas posibilidades para todos, son dos partidos, las mismas oportunidades. Es una oportunidad nueva, tratar de aprovecharla, no pensar que después habrá otra oportunidad, vivir el presente porque no sabes si después habrá otra oportunidad, el hoy es el momento y hay que aprovecharlo para el futuro de tu carrera y la historia del club".

Chivas debe estar entre los primeros cuatro

Isaac el Conejito Brizuela afrontó el hecho de que las Chivas del Guadalajara no hayan logrado su pase directo a los Cuartos de Final: "No nos ha tocado estar en los primeros cuatro, pero a lo mejor si no existiera el formato, si estaríamos del quinto al octavo. No es excusa querer decir que hemos estado en Liguilla, porque siempre en Chivas te inculcan estar en los primeros lugares, estar en Liguilla, pelear campeonatos y los últimos torneos no lo hemos logrado. El formato lleva tiempo así manejándose. En lo personal y hablando por mis compañeros lo que queremos es entrar en los primeros cuatro, que es de los primeros objetivos, no se ha dado, estamos conscientes".