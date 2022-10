"Tengo 52 años y la mitad de mi vida la viví allá, mis hijos son todos mexicanos, es el lugar donde yo me siento más cómodo. Alguna posibilidad importante de México me queda, pero tendría que ser en un momento mío que quiera irme (de Argentina). A mí me gustaría tener un desafío para ser campeón", fueron las contundentes palabras de Antonio Mohamed hace exactamente dos meses, dejando abiertas las puertas de su regreso al país.

¿Y por qué recordamos estas declaraciones justo en este momento? Debido a que todo parece indicar que el entrenador argentino podría hacer su retorno a la Liga MX de cara al próximo mercado de pases. Son varios los clubes que están en la búsqueda de un DT y él ve con muy buenos ojos tener una nueva aventura azteca, por lo que oportunidades no le faltarán...

De hecho, según la información revelada por el periodista Juan Carlos Zúñiga, Director de Deportes W Radio, el Turco está muy cerca de abandonar Argentina y asentarse en México. De acuerdo a la fuente, son 3 los clubes que pretenden contar con los servicios del estratega y en las próximas semanas podría llegar a un acuerdo para dirigir en el Torneo Clausura 2023.

A pesar de que no destapó el nombre de ninguna de las instituciones, podemos llegar a imaginar de cuáles se trata. Deportivo Guadalajara (Ricardo Cadena), Club Universidad Nacional (Andrés Lillini), Cruz Azul (interinato de Raúl Gutiérrez) y Necaxa (Jaime Lozano) se encuentran sin Director Técnico en estos momentos, razón por la cual cuyas directivas están activas en el mercado.

En el pasado, Antonio Mohamed estuvo vinculado a un interés por parte de Chivas y de La Máquina, y en ambas ocasiones se mostró con ganas de platicar y negociar. Cabe recordar que su último trabajo fue Atlético Mineiro, de Brasil, en donde dirigió 45 partidos: ganó 28, empató 12 y perdió 5. En cuanto a títulos, se hizo con la Supercopa de Brasil (derrotando al Flamengo) y con el Campeonato Mineiro. A su vez, clasificó a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores y estaba en tercer lugar en el campeonato Brasileirao al momento de ser cesado.