El próximo miércoles 13 de abril, las Chivas de Guadalajara recibirán a Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Akron, en un encuentro aplazado por la Jornada 12 del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. La previa de este encuentro sin histórica rivalidad igual se comenzó a encender con polémica.

Víctor Manuel Vucetich, actual entrenador de La Pandilla, fue cuestionado sobre los dichos recientes de Ricardo Peláez, presidente deportivo del Rebaño con quien compartió su etapa en la perla tapatía, el que afirmó que veía al equipo de Michel Leaño más unido que nunca. Y también sobre las declaraciones de Fernando Beltrán, quien dijo haber sido excluído por el Rey Midas.

"Son opiniones que ellos pueden realizar, en el periodo que estuve ahí mis datos estadísticos hablan por mí, no tengo que hacerlo yo, 52 por ciento de porcentaje, hicimos una buena labor y es cuestión de opciones de cada uno", se defendió el entrenador en conferencia de prensa.

Por su parte, Víctor Vucetich prefirió no dar opiniones sobre Marcelo Michel Leaño, quien lo reemplazó en el banquillo de las Chivas, pues afirmó que solo le importan los tres puntos contra el Guadalajara: "No es un tema que me pueda competer, hace su trabajo, le dieron la oportunidad y a los técnicos nos valoran los resultados, jugamos contra Chivas, no contra Leaño, jugamos contra Chivas nada más, nuestro objetivo son tres puntos fundamentales y eso vamos a pelear en este encuentro".

Vucetich defiende a Funes Mori

El entrenador también se refirió a la baja de Rogelio Funes Mori, quien evoluciona de problemas físicos. "Veo todo el ajetreo que ha tenido Funes Mori, desde lo físico, con la Selección, en el mundial de Clubes, la presión que se ha vivido, traía una sobrecarga y parte de esta fatiga que puede ser incluso mental ha repercutido para que no estuviera con nosotros", sentenció.