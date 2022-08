Chivas vs. Atlas: ¿Alexis Vega puede no jugar el Clásico Tapatío?

La jornada 8 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX trae encuentros de gran importancia para el futbol mexicano. Uno de ellos será el que enfrente a Chivas de Guadalajara y Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, este sábado 13 de agosto en la cancha del Estadio Akron.

Este miércoles, los grandes jugadores del balompié nacional estuvieron avocados al Juego de las Estrellas disputado en los Estados Unidos, donde la MLS volvió a imponerse a la Liga MX, esta vez por 2 a 1. Allí, el emblema principal del Rebaño Sagrado no terminó en plenitud física y ha causado preocupación pensando en el partido del fin de semana.

Después de regresar a tierras mexicanas, Alexis Vega reportó una ligera sobrecarga muscular sufrida en el All-Star Game, por lo que durante este jueves será evaluado por los médicos para saber en qué condiciones se encuentra de cara al enfrentamiento ante los Rojinegros. Así lo informó el periodista de TV Azteca y Récord, David Medrano Félix.

Para colmo de males, el conjunto que dirige Ricardo Cadena llega con un pésimo andar en el campeonato, donde todavía no ha conseguido la victoria y se ubica en la penúltima posición de la tabla general. El DT es apuntado por aficionados y directiva, y podría marcharse en caso de un resultado negativo.

Alexis Vega habló de Atlas tras su llegada a México

Apenas aterrizó en tierras mexicanas, Alexis Vega fue consultado por cómo se prepara para enfrentar a los Zorros, además de mala racha de goles en este clásico: “Estoy contento y motivado, sabemos que es un partido importante para nosotros, es un parteaguas para ver cómo nos va a ir en el torneo. Puede que no haga gol, puede que sí, la verdad es futbol, todos queremos pero si llega la oportunidad muy contento, si no no pasa nada".