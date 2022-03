A lo largo de la historia del futbol mexicano, solamente cuatro jugadores han militado para los Pumas de la Universidad Nacional, las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara: Enrique Vázquez del Mercado, Luis García, Christian Ramírez y Rafael Márquez Lugo, y sólo uno de ellos ha se ha hecho de un lugar como director técnico en la Liga MX pues se estrenará como interino del Mazatlán tras la destitución del español Beñat San José.

Al día siguiente de haber cesado a Beñat San José, la directiva de los Cañoneros del Mazatlán informó que "el cuerpo técnico que asumirá el cargo de manera interina para los siguientes compromisos del torneo Clausura 2022 de la Liga MX" está integrado por Christian Ramírez como director técnico, Luis Arce e Isaac Moreno como auxiliares técnicos, y Eric Secada e Iván Ramírez como preparadores físicos.

La carrera de Christian Ramírez como futbolista incluyó cinco equipos de primera división: los Pumas (Invierno 1996-Verano 2000, Invierno 2001-Verano 2002, Clausura 2007-Apertura 2007), Toluca (Verano 2001), Morelia (Clausura 2003), América (Apertura 2003-Clausura 2004), Guadalajara (Clausura 2005, Clausura 2006).

Con una selección mexicana armada con jugadores de los Pumas -de hecho se le conoció como Comando Puma-, Christian Ramírez jugó tres partidos bajo el mando de Hugo Sánchez en la Copa USA 2000 contra Irlanda, Sudáfrica y Estados Unidos.

La carrera de Christian Ramírez después de ser jugador

Tras el retiro, Christian Ramírez ya fue director técnico de los Pumas Naucalpan y del Real Cuautitlán en segunda división; en el Toluca dirigió a la categoría sub 17 y al equipo de la Liga Premier; con Pumas fue auxiliar técnico del primer equipo; con el Querétaro se encargó del equipo sub 20, fue auxiliar técnico den Dorados de Sinaloa en el Ascenso MX. Al Mazatlán llegó en 2021 y desde entonces se ha hecho cargo de los equipos sub 14, sub 16, sub 18 y sub 20.