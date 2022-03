La salida de Santiago Solari por falta de buenos resultados ha traído en América múltiples cambios y a la vez miles de teorías sobre quién será el elegido para sustituir al argentino, y uno de los nombres que más figura entre los candidatos es el actual estratega de Puebla, Nicolás Larcamón, quien se habría convertido en la obsesión de la directiva azulcrema, en particular de Santiago Baños.

Ante esto, un viejo conocido del timonel de La Franja, Salvador Reyes, reveló cómo caería en Coapa un planteamiento como el que juega Nicolás, pues es alguien con quien coincidió en los camoteros, y lo conoce muy bien, además de que conoce a la perfección las exigencias que se piden en América, por lo que, para Chava, el estratega tendría un futuro muy prometedor en el banquillo azulcrema.

“Al profesor Nicolás Larcamón yo lo estimo mucho, a mí en lo personal me dio mucha confianza en Puebla y me ayudó a crecer como jugador, se hicieron grandes cosas y ahora que suena para venir acá está bien, si se tiene que dar ojalá que sí, aunque ya sea con Larcamón o con otro entrenador parte más de nosotros los jugadores hacer bien las cosas para armar un gran proyecto y lograr el campeonato que es lo que estamos buscando", reveló para ESPN.

De acuerdo a Reyes, Larcamon cuenta con la capacidad para realizar un gran trabajo al frente de las Águilas en caso de que arribe a Coapa, y a su vez descartó que el cambio de institución, así como de reflectores mediáticos le pudieran pesar, pues Nicolás cuenta con la mentalidad para lidiar con ese tipo de situaciones a pesar de que el conjunto de Puebla no es tan grande como la escuadra americanista.

“En esa parte yo he visto otros técnicos que lo han hecho bien ya sea en cualquier equipo y creo que lo haría bien, creo que no depende mucho de esa parte sino de los jugadores y de cómo trabajemos, pero te digo que vamos a darlo todo por el cuerpo técnico que esté presente y por la afición que es lo más importante. Ha hecho funcionar muy bien a su equipo, a mí en lo personal cada que me toca enfrentarlos es lindo y muy complicado ganarles, gracias a Dios me ha ido bien contra Puebla, pero repito que esté quien esté vamos a dar todo en la cancha".