Karla Itzel García, la árbitra de la Liga MX ha sido nominada a Mejor Árbitra del Año por parte de la IFFHS, por lo que en este artículo te contaremos cómo un obstáculo en la vida de la silbante, le cambió la vida para bien.

¿Quién es Karla Itzel García, la árbitra de la Liga MX nominada a Mejor Árbitra del Año?

Karla Itzel García Mendoza es una mujer que nació en México el 1 de septiembre de 1992, y desde 2019 es árbitra profesional del futbol mexicano, el que está haciendo historia.

Y es que esta silbante ha sido la primera en su tipo en el torneo mexicano, luego del debut de Virginia Tovar, la primera árbitra del futbol mexicano cuyo futuro y carrera, fueron truncadas por los prejuicios, y el machismo.

Sin embargo el camino abierto por Tovar, encendió una llama en el corazón de muchas mujeres que la tomaron como ejemplo, entre las que destaca precisamente Karla Itzel, árbitra que eligió esta carrera luego de enfrentar un obstáculo.

Y es que, ¿qué es lo que harías si tuvieras un sueño en la vida y este, simplemente no fuera posible ya que el mundo que te rodea, cree que tus aspiraciones no merecen la pena?

La futbolista que se convirtió en árbitra

La historia de Karla Itzel no es muy distinta a la de muchas mujeres que a lo largo de la historia, y sobre todo en México, han desarrollado alguna inquietud que la sociedad considera “no apta para mujeres”.

Como ejemplos tenemos el caso de Maribel Domínguez, la futbolista mexicana que se volvió una leyenda en el futbol femenil de México, pero que empezó sus primeros pasos en el deporte, teniendo que jugar vestida de hombre.

También hemos conocido el caso de varias de las jugadoras de la primera Selección Mexicana Femenil de Futbol, en la que varias de sus jugadores tuvieron que hacer lo mismo que Marigol, y se tuvieron que vestir de varones para jugar al futbol.

Y el caso de Karla no es distinto, ya que ella al inicio quería ser futbolista, pero la falta de una estructura en México que pudiera darle cauce a esta inquietud, la orilló a cambiar su decisión.

Adiós al balón, hola al silbato

La propia Karla contó al medio Sopitas cómo fue esta transición de jugar el futbol, a arbitrarlo, luego de toparse con un obstáculo insalvable para ella y muchas otras mujeres mexicanas.

“Inicié como futbolista porque siempre me ha gustado el futbol, pero llegó un momento en el cual no podías seguir porque no existía la liga profesional femenil, el único lugar en el cual podías jugar futbol a buen nivel era en la universidad, así que terminando la carrera el futbol se convertía en un hobby, pero yo quería seguir dentro. Me puse a investigar y encontré a la ENA (Escuela Nacional de Árbitros) y en cuanto inicié, el arbitraje me atrapó. Hasta el momento no quiero hacer otra cosa que no sea el arbitraje”.

Karla Itzel García.

De esta manera, la árbitra tuvo que dejar un sueño para poder perseguir otro el cual en estos días, la tiene prácticamente sentada en la misma mesa que la elite mundial del arbitraje del futbol.

Y es que esta misma semana, Karla Itzel García fue nominada a Mejor Árbitra del Mundo por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, IFFHS por sus siglas en inglés.

La competencia de la mexicana no es nada sencilla ya que se enfrentará en esta terna ante representantes de otros países, que te enlistamos a continuación :

Bouchra Karboubi de Marruecos

Yujeong Kim de Corea del Sur

Tess Olofsson de Suecia

Tori Penso de Estados Unidos

Rebecca Welch de Inglaterra

Yoshimi Yamashita de Japón

Stephanie Frappart de Francia

Salima Mukansanga de Ruanda

Nada mal para una árbitra que nos demostró algo que hacen las mujeres todos los días: que usan su inteligencia y resiliencia para alcanzar sus sueños, a pesar de que el apoyo hacia ellas sea inexistente.