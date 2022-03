La Liga MX ha estado en boca del mundo entero este sábado y no precisamente con palabras elogiosas tras los episodios de violencia que se trasladaron desde las gradas al terreno de juego en el Estadio de La Corregidora, en pleno desarrollo del partido entre Querétaro y Atlas, correspondiente a la novena jornada del Clausura 2022.

Eddy Reynoso, que ayer mismo vio pelear a su pupilo Rey Martínez ante Román Chocolatito González; y que está preparando a Saúl El Canelo Álvarez para su pelea del próximo 7 de mayo ante Dmitry Bivol, se expresó en las redes sociales como reconocido aficionado de los Zorros del Atlas, expresando su repudio a lo acontecido.

"Yo, siendo de la familia rojinegra, me siento sumamente avergonzado por los hechos ocurridos hoy en el estadio Corregidora. Repudió totalmente la violencia. Mis más sinceras condolencias a todos los que perdieron a un ser querido", escribió el entrenador que fue reconocido como el mejor de 2021 por la popular revista The Ring.

Desde las redes sociales oficiales de Atlas, su equipo, también se publicó un comunicado de repudio a la violencia que se desató en La Corregidora por parte de barras de ambas parcialidades. "Atlas FC lamenta y reprueba los eventos suscitados en el Estadio La Corregidora. El fútbol debe ser un aliado para promover valores y diversión para toda la familia", se puede leer.

Se suspendió el futbol mexicano por culpa de los violentos

Ya sobre la medianoche del domingo, la Liga MX decidió postergar los partidos que quedaban por disputarse en la novena jornada del Clausura 2022 de la Liga MX: Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Tijuana vs Atlético de San Luis. La decisión de parar el futbol alcanzó también a la Liga MX Femenil y Expansión MX.