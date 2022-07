Tras el incipiente empate 1-1 entre los Diablos Rojos de Toluca y los Bravos de Juárez, hubo una peculiaridad que llamó la atención y fue que el flamante fichaje de los fronterizos, Carlos Salcedo, quien en más de una ocasión se notó agobiado dentro del campo de juego pues recibió golpes fuertes por parte de sus rivales y que le habrían acarreado serios problemas, pues habría jugado mareado durante este encuentro de la fecha 6 del Apertura 2022.

Durante la conferencia de prensa posterior a este enfrentamiento, el entrenador de Bravos, Hernán Cristante confirmó las sospechas y explicó la situación que vivió el exjugador de Tigres UANL en el terreno de juego después de haber sido golpeado, pues en una de esas ocasiones fue directo en el rostro: "Si un jugador no está al cien, tiene que irse allá arriba. No tuvimos ni tiempo de ver qué pasaba. El equipo decidió y nos costó el empate; son cosas que se aprenden".

Con este resultado, la escuadra de Juárez no pudo romper una sequía de 10 juegos sin ganar en casa, situación que no tiene nada contento al extimonel de los Gallos de Querétaro: "Hoy el futbol no fue justo con los muchachos. Nos faltó más picardía para conservar el resultado. Los últimos dos partidos enfrentamos a dos grandes equipos, y ninguno fue superior a nosotros", apuntó Cristante.

Pero de acuerdo a Hernán, para el futuro cree que conocen la clave para sacar este tipo de cotejos adelante: "Debemos de tener malicia, ser 'cancheros': hacer tiempo, cometer una falta. Es parte del futbol, los rivales lo hacen, pero el 'hubiera' no existe", finalizó el entrenador de Juárez, quien ahora se alista para su compromiso ante Puebla este próximo martes, un duelo que se adelantó, pues corresponde a la fecha 16 de la actual campaña.