Tijuana derrotó 2-0 a Pachuca en el Estadio Caliente en el marco de la novena jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX. El elenco dirigido tácticamente por Miguel Herrera dio la sorpresa y doblegó al vigente campeón del futbol mexicano gracias a los tantos de Lisandro López y Alexis Canelo, los argentinos.

Esta fue la segunda caída consecutiva para los Tuzos en el campeonato, lo que ha provocado que salgan de la zona de clasificación directa a la Liguilla. Guillermo Almada, su entrenador que ha estado cerca de ser elegido para la Selección Mexicana, dejó ver su disconformismo en conferencia de prensa y admitió que sus dirigidos no hicieron un buen partido.

El estratega uruguayo no dudó en realizar una fuerte autocrítica, consciente de que esa es la única manera de corregir los errores de sus jugadores: "Hoy no jugamos tan bien, no me dejó las mismas sensaciones que el otro día (vs. Toluca). Xolos fue muy efectivo en las opciones que tuvo y nosotros no".

"Estamos pagando caro algunos errores defensivos, algunas distracciones. Hoy no se nos abrió el arco. El otro día contra Toluca tuvimos 20 situaciones y metimos una; hoy no tuvimos tantas, pero también nos cuesta efectivizar lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir trabajando y retomar la continuidad que veníamos teniendo hasta el partido anterior, que me gustó más", apuntó con contundencia Almada.

¿Qué se le viene a Pachuca?

En el horizonte, el elenco Tuzo tiene que medirse frente al América (V), Monterrey (L), Pumas UNAM (V), Cruz Azul (L), Santos Laguna (V), Atlas (V), Atlético de San Luis (L) y Querétaro (V), en uno de los fixtures más complicados de la Liga MX. Actualmente, Pachuca está sexto en la tabla de posiciones con 16 unidades en 9 partidos y se encuentra 2 por debajo de Chivas, cuarto lugar.