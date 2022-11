David Faitelson es uno de los periodistas deportivos más reconocidos en México: desde hace largos años que trabaja en la televisión y es una de las caras del futbol azteca, tanto a nivel nacional como internacional. Gracias a sus coberturas en las Copas del Mundo (desde 1990 en adelante) y el prestigio que se ha ganado en la escena por sus informes y su estilo, nadie puede poner en duda su capacidad.

Sin embargo, la historia pudo haber sido muy distinta con el hombre nacido en Ascalón, Israel, el 8 de noviembre de 1968. ¿A qué estamos haciendo referencia con esto? A que su idea principal era ser futbolista, como la gran mayoría de reporteros, pero fracasó en el intento y tuvo que rebuscárselas en otro oficio.

En entrevista con Franco Escamilla para el programa "Tirando Bola" de Youtube, David Faitelson confesó que se probó en un histórico club de Liga MX en sus años de juventud, pero no tuvo la suerte de ser fichado. No solo eso, sino que el técnico, quien no le vio aptitudes para convertirse en un jugador profesional, fue muy cruel y lo mandó a realizar otro deporte.

"Cuando vine a México quise ser futbolista y fui a la escuela del Atlante. Tuvieron una sesión para probar futbolistas y me llamó el entrenador y me dijo: ´Oiga, ¿usted no prefiere el futbol americano?´. Le dijo que no, que quiería jugar futbol. ´Yo lo veo más en el futbol americano´, me respondió. Y ahí valió madre mi carrera de futbolista", confesó el comentarista de ESPN.

Cabe resaltar que, aprovechando su porte físico (mide 1.90 metros), David se probó como marcador central. Sin embargo, no le fue nada bien y la malvada actitud de este entrenador provocó que se olvide de querer jugar al futbol. Más tarde se dedicó al béisbol, donde se desempeñó como catcher y primera base. Luego, obviamente, descrubió que lo suyo era el periodismo.