La goleada de 5-1 que Santos Laguna le propinó a los Pumas de la UNAM en el mismísimo Estadio Olímpico Universitario por la décima jornada del Apertura 2022 de la Liga MX no ha hecho más que profundizar la crisis en el equipo que conduce Andrés Lillini, que se armó para pelear bien arriba en las posiciones y que hoy sufre por verse hundido en la decimosexta posición de la clasificación.

Un dato curioso es que la crisis futbolística parecería coincidir con el arribo al equipo de Dani Alves, quien causó una auténtica revolución mediática, incluso una revolución en el vestuario de los de la UNAM, pero que en cancha todavía está muy lejos de demostrar siquiera una pequeña dosis de lo que se esperaba de él.

Andrés Lillini comenzó a ser muy criticado por utilizar al brasileño como mediocampista interno y no como lateral; también por mantenerlo en el equipo titular cuando no ofrece ninguna respuesta positiva en el terreno de juego. Y ahora que los resultados son cada vez más duros, se comenzó a poner en duda la continuidad de un entrenador que, al menos en el club, hasta hace muy poco no admitía discusión.

Quien se expresó desde las redes sociales tras la goleada que Pumas sufrió por parte de Santos fue David Faitelson, quien opinó que todavía se debe respaldar la idea. "Pumas debe apegarse al estilo de la casa. Debe aguantar a Andrés Lillini hasta las últimas consecuencias. Hay que tener memoria y coherencia. Lillini ha puesto a Pumas en un nivel competitivo envidiable. Hoy, debe y puede superar esta crisis", escribió.

Aficionados abuchearon a Dani Alves

Si bien Andrés Lillini decidió que ante Santos Laguna Dani Alves finalmente se desempeñara por el lateral derecho, este tuvo otra actuación para el olvido que parecería haber terminado con el cariño que la afición le había expresado a su arribo y que se terminó convirtiendo en abucheos de desaprobación a su producción.